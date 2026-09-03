Суд назначил меру пресечения главе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве

Симоновский районный суд Москвы в четверг, 3 сентября, назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков.

Мониава обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

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С ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в суд обратился следователь. Заседание прошло без слушателей и представителей прессы — публику попросили покинуть здание после окончания рабочего времени суда в 18:00.

Основательница хосписа была задержана днем ранее, 2 сентября, и до судебного заседания находилась в изоляторе временного содержания. В Следственном комитете пояснили, что Мониава публиковала в открытом в мессенджере заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже появилась информация, что Мониаве из-за меры пресечения запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра.

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ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
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