Суд назначил меру пресечения главе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве

С ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в суд обратился следователь. Заседание прошло без слушателей и представителей прессы — публику попросили покинуть здание после окончания рабочего времени суда в 18:00.

Основательница хосписа была задержана днем ранее, 2 сентября, и до судебного заседания находилась в изоляторе временного содержания. В Следственном комитете пояснили, что Мониава публиковала в открытом в мессенджере заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже появилась информация, что Мониаве из-за меры пресечения запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра.

