Суд назначил меру пресечения главе фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве
Симоновский районный суд Москвы в четверг, 3 сентября, назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лиде Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом РБК сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Мониава обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).
С ходатайством об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в суд обратился следователь. Заседание прошло без слушателей и представителей прессы — публику попросили покинуть здание после окончания рабочего времени суда в 18:00.
Основательница хосписа была задержана днем ранее, 2 сентября, и до судебного заседания находилась в изоляторе временного содержания. В Следственном комитете пояснили, что Мониава публиковала в открытом в мессенджере заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже появилась информация, что Мониаве из-за меры пресечения запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по делу и выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог рассказал, как распознать угрозу насилия у подростков
- Букмекеры сочли самозапрет на ставки поддержкой нелегальных азартных игр
- Психолог дала совет, как вести себя с близкими-геймерами
- Глава МИД РФ в шутку назвал дипломатию древнейшей профессией
- Минобороны: ПВО перехватили 426 дронов ВСУ за 12 часов
- Мошенники от имени актрисы Ароновой рекламируют сомнительные диеты
- «Понты дороже денег»: Сколько будут стоить iPhone Ultra в России
- Адвокат рассказала, что делать при находке чемодана с деньгами
- Мошенники атакуют родителей школьников с помощью голосов учителей
- Удел Netflix: Кинокритик усомнился в развороте Голливуда к религии