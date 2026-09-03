Мошенники атакуют родителей школьников с помощью голосов учителей

В начале учебного года мошенники активизировали атаки на родителей школьников с использованием голосов учителей и представителей школы. Главной угрозой стал вишинг — телефонный фишинг с применением технологий искусственного интеллекта, рассказала «Газете.Ru» специалист департамента киберразведки компании «Бастион» Анастасия Патрушева.

Распространенный сценарий обмана включает звонок от имени классного руководителя с просьбой перевести деньги или сообщить персональные данные. Другой вариант — требование назвать код из СМС под предлогом входа в электронный дневник, что позволяет мошенникам получить доступ к личным аккаунтам.