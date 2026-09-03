Мошенники атакуют родителей школьников с помощью голосов учителей
В начале учебного года мошенники активизировали атаки на родителей школьников с использованием голосов учителей и представителей школы. Главной угрозой стал вишинг — телефонный фишинг с применением технологий искусственного интеллекта, рассказала «Газете.Ru» специалист департамента киберразведки компании «Бастион» Анастасия Патрушева.
Распространенный сценарий обмана включает звонок от имени классного руководителя с просьбой перевести деньги или сообщить персональные данные. Другой вариант — требование назвать код из СМС под предлогом входа в электронный дневник, что позволяет мошенникам получить доступ к личным аккаунтам.
Голосовые подделки в режиме реального времени вызывают особое доверие у собеседников. При этом, для генерации поддельного голоса злоумышленникам достаточно нескольких десятков секунд записи речи человека.
Распознать искусственное происхождение звонка иногда можно по неестественным паузам, монотонной интонации, ошибкам в произношении и отсутствию звуков дыхания. Насторожить также должен не соответствующий обстановке фоновый шум во время разговора.
Мошенники также придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в мессенджерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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