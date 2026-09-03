Удел Netflix: Кинокритик усомнился в развороте Голливуда к религии
В США ежегодно выходит 3-4 духоподъемных фильма на религиозную тематику, и ждать кратного роста интереса продюсеров к таким сюжетам не стоит, сказал НСН Александр Голубчиков.
Не стоит ждать от Голливуда разворота в сторону фильмов на религиозную тематику, поскольку такие картины рассчитаны на узкую аудиторию, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Голубчиков.
Зумеры и представители поколения альфа хотят видеть в современных голливудских фильмах сложное изображение религии и духовности в развлекательном контенте, пишет Variety со ссылкой на исследование Центра ученых и рассказчиков (CSS) при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Результаты опроса, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов от 14 до 24 лет, представили представителям Netflix, Amazon, NBC, Lionsgate. Голубчиков отметил, что не стоит ждать роста духоподъемных блокбастеров.
«В США есть студии, которые берутся за религиозные темы. К церковным праздникам делают фильмы, направленные на духоподъемность. Такие картины собирают хорошую кассу. Все благодаря распространенности местных приходов в небольших городах США. Пастыри сообщают людям, что в конкретном фильме доносится благая весть, и они все вместе идут смотреть. Однако Америка только в глубинке своей — религиозная страна, это не вопрос больших городов. Я бы не говорил о том, что кинопроизводство теперь развернется в сторону религиозной темы. Как выходило по три-четыре фильма в год, которые собирали сумасшедшие деньги при скромном бюджете, так и будет. Если кто и будет делать такое кино, то стриминги. Им ничто не мешает создавать духоподъемные истории», - допустил он.
Как отметил собеседник НСН, в отдельных известных франшизах, например, в «Хрониках Нарнии», четко улавливается библейский сюжет. Однако нельзя сказать, что этот факт помогает в продвижении картины.
«"Хроники Нарнии" - несомненно, переложение Библии для детей. Однако не знаю, насколько предстоящий фильм Греты Гервиг «Нарния: Племянник чародея» вписывается в тренд на религиозное кино. Скорее допускаю, что у студии просто есть права на экранизацию. Старой версии сто лет в обед, и детям нужна новая Нарния. В стремлении учинить перезапуск нет ничего удивительного. У религиозных сюжетов очень узкая аудитория, это скорее отпугивает. При продвижении тех же "Хроник Нарнии" никто никогда не скажет, что это библейский сюжет», - объяснил Голубчиков.
По его словам, в России кино о духовных ценностях иногда осваивает достойную кассу, но говорить о сформированном тренде преждевременно.
«Несколько раз в год у нас тоже выходят духоподъемные фильмы. Например, это мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы", картина "Русский крест". У нас это очень нишевые фильмы, они что-то собирают, но это не влияет на общее настроение. "Рай под ногами матерей" в каком-то смысле с религиозной подоплекой. У фильма была довольно хорошая касса. Но это так, поскольку такие фильмы – редкость. Никто не будет каждые выходные ходить и смотреть такие фильмы. Мы не рассматриваем это как тренд. В наших опросах тоже можно увидеть мнение, что фильмам не хватает духовности, национальных ценностей, исторической достоверности. Возможно, все так, но люди не ходят смотреть фильмы, снятые в соответствии со всеми опросами. Сборы это подтверждают», - сказал он.
Ранее режиссер Стивен Спилберг, получая почетную награду организации America 250 Award в рамках CinemaCon, призвал коллег отказаться от съемок исключительно спин-оффов и франшиз. По его словам, зрителю нужны новые истории и оригинальные сюжеты, напоминает «Радиоточка НСН».
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