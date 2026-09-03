Зумеры и представители поколения альфа хотят видеть в современных голливудских фильмах сложное изображение религии и духовности в развлекательном контенте, пишет Variety со ссылкой на исследование Центра ученых и рассказчиков (CSS) при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Результаты опроса, в котором приняли участие более двух тысяч респондентов от 14 до 24 лет, представили представителям Netflix, Amazon, NBC, Lionsgate. Голубчиков отметил, что не стоит ждать роста духоподъемных блокбастеров.

«В США есть студии, которые берутся за религиозные темы. К церковным праздникам делают фильмы, направленные на духоподъемность. Такие картины собирают хорошую кассу. Все благодаря распространенности местных приходов в небольших городах США. Пастыри сообщают людям, что в конкретном фильме доносится благая весть, и они все вместе идут смотреть. Однако Америка только в глубинке своей — религиозная страна, это не вопрос больших городов. Я бы не говорил о том, что кинопроизводство теперь развернется в сторону религиозной темы. Как выходило по три-четыре фильма в год, которые собирали сумасшедшие деньги при скромном бюджете, так и будет. Если кто и будет делать такое кино, то стриминги. Им ничто не мешает создавать духоподъемные истории», - допустил он.