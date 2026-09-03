Мошенники от имени актрисы Ароновой рекламируют сомнительные диеты
Мошенники начали активно использовать технологии искусственного интеллекта для создания поддельного контента от имени актрисы Марии Ароновой. Злоумышленники публикуют рекламу «чудо-диет» и других сомнительных услуг, рассказала 3 сентября РЕН ТВ менеджер артистки Наталья.
По словам представителя актрисы, решить проблему пока не удается — фейковые аккаунты продолжают публиковать рекламные ролики с поддельными видеообращениями. Команда Ароновой обращалась в полицию с заявлением о краже личности и незаконном использовании образа через генеративные нейросети. Однако правоохранители признали, что блокировка такого контента затруднена из-за размещения на запрещенной в России платформе.
Менеджер подчеркнула, что у самой Марии Ароновой нет никаких личных страниц в интернете, однако мошенники активно зарабатывают на ее имени, продвигая различные диеты. Наталья особо отметила, что актриса не придерживается никаких специальных диет, и рекламируемые продукты не имеют к ней никакого отношения.
Артистка регулярно предупреждает зрителей о деятельности мошенников во время интервью и публичных выступлений. Несмотря на постоянные предостережения, многие люди продолжают доверять поддельному контенту и становятся жертвами обмана.
Между тем данные, обеспечивающие доступ к корпоративным ИИ-агентам, стали новой целью мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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