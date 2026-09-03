Мошенники от имени актрисы Ароновой рекламируют сомнительные диеты

Менеджер подчеркнула, что у самой Марии Ароновой нет никаких личных страниц в интернете, однако мошенники активно зарабатывают на ее имени, продвигая различные диеты. Наталья особо отметила, что актриса не придерживается никаких специальных диет, и рекламируемые продукты не имеют к ней никакого отношения.

Артистка регулярно предупреждает зрителей о деятельности мошенников во время интервью и публичных выступлений. Несмотря на постоянные предостережения, многие люди продолжают доверять поддельному контенту и становятся жертвами обмана.

Между тем данные, обеспечивающие доступ к корпоративным ИИ-агентам, стали новой целью мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

