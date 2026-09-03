По его словам, такой формат устройств часто сталкивается с неудобствами из‑за неподходящего соотношения сторон экрана. Корнейчук иронично отмечает одну из немногих ситуаций, когда подобный гаджет оказывается по‑настоящему удобен.

«Производители пытаются создать промежуточный формат между смартфоном и планшетом. Но из‑за того, что соотношение сторон 1:1, гаджет не получается ни тем, ни другим. Видео мы обычно смотрим в формате 16:9 или 21:9. Какие‑то игры адаптированы, но большая часть — нет. Получается, что сверху и снизу мы видим чёрные полосы. Смотреть советское кино на таких гаджетах классно: ведь у вас будет полноценный семидюймовый планшет», — отметил эксперт.

Ранее Корнейчук заявил НСН, что ключевую роль в росте спроса на подержанную электронику играет резкий рост цен на оперативную память, который, в свою очередь, связан с перераспределением производственных мощностей в пользу памяти для серверов и дата‑центров.

