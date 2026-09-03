«Понты дороже денег»: Сколько будут стоить iPhone Ultra в России

Новые раскладные iPhone действительно могут стоить в России до 300 тысяч рублей, сказал НСН Илья Корнейчук.

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН оценил, сколько может стоить раскладной iPhone Ultra в России.

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Предзаказ на новое поколение смартфонов под названием iPhone Ultra стартует 12 сентября. По оценкам аналитиков, на старте продаж цена для России составит от 300 тысяч рублей и выше.

«Надо разделять крупные магазины наподобие Restore и каких‑то частников, которые ввозят смартфоны обходными путями. Недавно арестовали большую партию техники Apple и Dyson на "Горбушке". У нас есть два рынка с разным ценообразованием. Судя по последним действиям, рынок, где iPhone стоили недорого и быстро появлялись, будет сжиматься, так как у тех, кто завозит смартфоны по серым схемам, появляются дополнительные риски. Так что представленная аналитика по поводу цен, к сожалению, может быть и верна. Говоря о раскладушках, хочется спросить у людей: нужны ли им такие смартфоны? Это довольно специфический гаджет. Новинки обязательно будут пользоваться спросом. Как говорится, понты дороже денег», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, такой формат устройств часто сталкивается с неудобствами из‑за неподходящего соотношения сторон экрана. Корнейчук иронично отмечает одну из немногих ситуаций, когда подобный гаджет оказывается по‑настоящему удобен.

«Производители пытаются создать промежуточный формат между смартфоном и планшетом. Но из‑за того, что соотношение сторон 1:1, гаджет не получается ни тем, ни другим. Видео мы обычно смотрим в формате 16:9 или 21:9. Какие‑то игры адаптированы, но большая часть — нет. Получается, что сверху и снизу мы видим чёрные полосы. Смотреть советское кино на таких гаджетах классно: ведь у вас будет полноценный семидюймовый планшет», — отметил эксперт.

Ранее Корнейчук заявил НСН, что ключевую роль в росте спроса на подержанную электронику играет резкий рост цен на оперативную память, который, в свою очередь, связан с перераспределением производственных мощностей в пользу памяти для серверов и дата‑центров.

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ФОТО: CFOTO/Sipa USA/ТАСС
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