Эксперты назвали самые привлекательные для туристов регионы России

Кавказ и Дальний Восток вошли в число наиболее привлекательных природных регионов России для туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса путешествий Туту.

По мнению экспертов, Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай ассоциируются у путешественников прежде всего с красивой природой и необычным опытом. В то же время Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Калининградская область воспринимаются как направления с богатыми культурными достопримечательностями.