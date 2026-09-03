Эксперты назвали самые привлекательные для туристов регионы России
Кавказ и Дальний Восток вошли в число наиболее привлекательных природных регионов России для туристов. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса путешествий Туту.
По мнению экспертов, Кавказ, Дальний Восток, Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай ассоциируются у путешественников прежде всего с красивой природой и необычным опытом. В то же время Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Калининградская область воспринимаются как направления с богатыми культурными достопримечательностями.
Игроки туристической отрасли отмечают, что Москва, Санкт-Петербург, Казань и Золотое кольцо считаются наиболее удобными и доступными регионами для поездок. С этими направлениями россияне связывают понятную логистику, широкий выбор жилья и развитую туристическую инфраструктуру. Удаленные регионы чаще ассоциируются со сложной транспортной доступностью.
Восприятие комфорта и безопасности остается неоднозначным. Юг и Кавказ привлекают комфортным климатом, но вызывают вопросы относительно удобства самой поездки. Байкал и Алтай выделяются как уникальные направления, сочетающие самобытность с массовым туристическим интересом, в том числе для семейного отдыха.
Ранее эксперты рассказали, куда ходят на экскурсии жители Москвы и Петербурга: предпочтения жителей городов существенно расходятся, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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