Зампред Совбеза призвал немецкие власти одуматься и проводить гораздо более взвешенную политику вместо попыток прямой конфронтации с Россией. По его словам, только такой подход позволит избежать дальнейших негативных последствий для самой Германии.

Политик в беседе с RT также раскритиковал нынешнее немецкое руководство, которое, по его мнению, встало на путь забвения результатов Второй мировой войны. Медведев отметил удивительность такой позиции, поскольку еще совсем недавно официальная линия Берлина выглядела иначе.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН рассказал, почему властям Германии выгодна эскалация с Россией.

