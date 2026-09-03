Адвокат рассказала, что делать при находке чемодана с деньгами

Случайно найденный чемодан с наличными нельзя просто забрать домой и оставить себе. Адвокат Екатерина Худова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, как действовать в подобной ситуации, чтобы действия нашедшего не квалифицировали как хищение.

По словам эксперта, категорически не рекомендуется самостоятельно уносить багаж, вскрывать его, пересчитывать купюры или перекладывать их в личные вещи. Первым делом необходимо зафиксировать место и время обнаружения, при возможности привлечь свидетелей и связаться с экстренными службами по номеру 112. В аэропортах, на вокзалах или в метрополитене следует незамедлительно обратиться к сотрудникам служб безопасности или полиции, избегая попыток самостоятельно перемещать находку через зоны досмотра или таможенного контроля.