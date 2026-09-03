Адвокат рассказала, что делать при находке чемодана с деньгами
Случайно найденный чемодан с наличными нельзя просто забрать домой и оставить себе. Адвокат Екатерина Худова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, как действовать в подобной ситуации, чтобы действия нашедшего не квалифицировали как хищение.
По словам эксперта, категорически не рекомендуется самостоятельно уносить багаж, вскрывать его, пересчитывать купюры или перекладывать их в личные вещи. Первым делом необходимо зафиксировать место и время обнаружения, при возможности привлечь свидетелей и связаться с экстренными службами по номеру 112. В аэропортах, на вокзалах или в метрополитене следует незамедлительно обратиться к сотрудникам служб безопасности или полиции, избегая попыток самостоятельно перемещать находку через зоны досмотра или таможенного контроля.
Особое внимание стоит уделить документальному оформлению передачи чемодана владельцу помещения или правоохранителям. В акте, расписке либо протоколе обязательно фиксируют место обнаружения, внешний вид багажа, состояние запорных механизмов и опись содержимого после вскрытия уполномоченными лицами. Такой документ станет доказательством того, что гражданин не скрывал обнаруженное имущество и действовал добросовестно.
Само по себе нарушение порядка обращения с найденной вещью не всегда означает кражу, однако попытка распоряжаться деньгами как своими может повлечь серьезные последствия, предупредила адвокат
Ранее юрист перечислил самые популярные схемы мошенничества на отдыхе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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