«Новая газета» удалит все статьи о спецоперации на Украине из-за «военной цензуры»

Редакция «Новой газеты» объявила, что удалит все материалы о специальной военной операции вооруженных сил России на Украине из-за принятых сегодня Госдумой и Советом Федерации поправок в Уголовный кодекс о наказании за фейки о ВС РФ. Об этом говорится в заявлении издания.

Ситуацию со свободой СМИ «Новая газета» характеризует как военную цензуру, которая сегодня перешла на новый уровень. Вместо угрозы блокировки и закрытия изданий, теперь появилась возможность привлечения к уголовной ответственности как журналистов, так и просто граждан, если они распространяют информацию о боевых действиях, отличающуюся от официальной позиции Минобороны РФ, говорится в заявлении.

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«Новая газета» ранее провела голосование среди читателей, которые в подавляющем большинстве высказались за продолжение её работы. Чтобы не рисковать свободой журналистов, решено удалить материалы на тему спецоперации на Украине с сайта издания и из социальных сетей.

Однако газета намерена продолжать рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия из-за своих действия на Украине: экономическом кризисе, падении уровня жизни, проблемах с обеспечением импортными лекарствами и технологиями.



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Фото: novayagazeta.ru
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