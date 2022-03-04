«Новая газета» удалит все статьи о спецоперации на Украине из-за «военной цензуры»
Редакция «Новой газеты» объявила, что удалит все материалы о специальной военной операции вооруженных сил России на Украине из-за принятых сегодня Госдумой и Советом Федерации поправок в Уголовный кодекс о наказании за фейки о ВС РФ. Об этом говорится в заявлении издания.
Ситуацию со свободой СМИ «Новая газета» характеризует как военную цензуру, которая сегодня перешла на новый уровень. Вместо угрозы блокировки и закрытия изданий, теперь появилась возможность привлечения к уголовной ответственности как журналистов, так и просто граждан, если они распространяют информацию о боевых действиях, отличающуюся от официальной позиции Минобороны РФ, говорится в заявлении.
«Новая газета» ранее провела голосование среди читателей, которые в подавляющем большинстве высказались за продолжение её работы. Чтобы не рисковать свободой журналистов, решено удалить материалы на тему спецоперации на Украине с сайта издания и из социальных сетей.
Однако газета намерена продолжать рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия из-за своих действия на Украине: экономическом кризисе, падении уровня жизни, проблемах с обеспечением импортными лекарствами и технологиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- В Роскомнадзоре обвинили TikTok в удалении материалов российских СМИ
- Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта
- Черногория закрыла свое небо для российских самолетов
- Арахамия назвал условия для переговоров Путина и Зеленского
- «Новая газета» удалит все статьи о спецоперации на Украине из-за «военной цензуры»
- В Таиланде перестали принимать карты российских банков
- НАТО продолжает перебрасывать террористов-боевиков на Украину, заявили в СВР
- Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков
- Минобороны: Украинские военные готовят провокацию российских войск
- ФСБ накрыла в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru