«Новая газета» удалит все статьи о спецоперации на Украине из-за «военной цензуры»

Редакция «Новой газеты» объявила, что удалит все материалы о специальной военной операции вооруженных сил России на Украине из-за принятых сегодня Госдумой и Советом Федерации поправок в Уголовный кодекс о наказании за фейки о ВС РФ. Об этом говорится в заявлении издания.

Ситуацию со свободой СМИ «Новая газета» характеризует как военную цензуру, которая сегодня перешла на новый уровень. Вместо угрозы блокировки и закрытия изданий, теперь появилась возможность привлечения к уголовной ответственности как журналистов, так и просто граждан, если они распространяют информацию о боевых действиях, отличающуюся от официальной позиции Минобороны РФ, говорится в заявлении.