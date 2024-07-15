Новак: Российской энергетике нужно 200-300 тысяч работников в год

По его словам, всего в энергетике, в том числе в угольной, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, заняты 2,7 миллиона российских граждан. Новак отметил, что в энергетике нужны прежде всего инженерно-технические специалисты, а также рабочий персонал.

При этом вице-премьер подчеркнул, что в России на сегодняшний день самый низкий уровень безработицы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром» заявил, что потребности рынка труда в России огромны, особенно это касается промышленности, передает «Радиоточка НСН».

