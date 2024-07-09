Мишустин: Промышленности до 2030 года необходимо 1,7 миллиона работников
Потребности рынка труда в России огромны, особенно это касается промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Иннопром».
По его словам, для одной только обрабатывающей промышленности до 2030 года необходимо дополнительно 1,7 миллиона специалистов. Мишустин призвал государству и предприятия объединить усилия для подготовки работников.
В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%.
В России обострилась борьба работодателей за кадры, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru