Фальков назвал нехватку квалифицированных кадров главной проблемой вузов в России
Недостаточное число квалифицированных специалистов в стране стало основной проблемой высшего образования России. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации, сообщает РИА Новости.
По его словам, любые обсуждения по совершенствованию системы высшего образования следует начинать именно с этого.
«Острый дефицит квалифицированных кадров наблюдается практически во всех отраслях экономики и социальной сферы», — добавил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что реформа в высшем образовании будет мягкой и плавной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru