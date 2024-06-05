Фальков назвал нехватку квалифицированных кадров главной проблемой вузов в России

Недостаточное число квалифицированных специалистов в стране стало основной проблемой высшего образования России. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на пленарном заседании Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

«Годы эволюции»: Почему Россия столкнулась с дефицитом кадров ОПК

По его словам, любые обсуждения по совершенствованию системы высшего образования следует начинать именно с этого.

«Острый дефицит квалифицированных кадров наблюдается практически во всех отраслях экономики и социальной сферы», — добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что реформа в высшем образовании будет мягкой и плавной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Совет Федерации РФДефицитвузыМинобрнауки

Горячие новости

Все новости

партнеры