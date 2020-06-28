«Норникель» начал служебное расследование сброса в тундру воды с фабрики под Норильском

По информации из «Норникеля», 28 июня в отстойном пруду хвостохранилища увеличился уровень воды, и руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации. На предприятии признали инцидент грубым нарушением.

«Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что утром 28 июня ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку информации о незаконном сбросе жидких на обогатительной фабрике «Норникеля» отходов в тундру. Как сообщили в ЕДДС Норильска, перекачка отходов из хвостохранилища создала угрозу попадания стоков в реку Хараелах.

Это не первый случай, когда «Норникель» и его дочерние предприятия обвиняют в загрязнении окружающей среды. Так, 29 мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки раз.

В пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что компания может уйти от финансовой ответственности за это происшествие.

«За 2019 год «Норильский никель» получил чистой прибыли 6 млрд долларов (около 400 млрд рублей - прим.НСН). Экологический вред, который может быть предъявлен, составил порядка 1 млрд долларов. Столько компания должна заплатить согласно законодательству. Но оно выстроено таким образом, что компания не обязана все это платить. Она может заявить, что потратила 10 млрд рублей на уборку. Неважно, сколько убрал, неважно что 99% нефти осталось в природе. Главное, что потрачено, и эту сумму снимают. А это все внутренняя бухгалтерия, которая предъявляется в суде. Но поди разберись. Через такие дырки компании уходят от полной финансовой ответственности», - рассказал Чупров.



