Экологи рассказали, как «Норникель» уйдет от ответственности за разлив топлива

Экологи полагают, что «Норильский никель» не будет компенсировать полный ущерб от разлива нефепродуктов в Норильске. Об этом на пресс-конференции НСН «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?» заявил проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.

«За 2019 год «Норильский никель» получил чистой прибыли 6 млрд долларов (около 400 млрд рублей - НСН). Экологический вред, который может быть предъявлен, составил порядка 1 млрд долларов. Столько компания должна заплатить согласно законодательству. Но оно выстроено таким образом, что компания не обязана все это платить. Она может заявить, что потратила 10 млрд рублей на уборку. Неважно, сколько убрал, неважно что 99% нефти осталось в природе. Главное, что потрачено, и эту сумму снимают. А это все внутренняя бухгалтерия, которая предъявляется в суде. Но поди разберись. Через такие дырки компании уходят от полной финансовой ответственности», - рассказал Чупров.

29 мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки раз.

