Следственный комитет начал проверку после сброса отходов у фабрики «Норникеля»

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку информации о «несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону» в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, входящей в «Норникель». Об этом говорится в сообщении краевого СК.



В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группу.



Информация о несанкционированном сбросе отходом появилась утром 28 июня в «Новой газете». Утверждалось, что отхода попадают в реку Хараелах и в озеро Пясино.

Согласно предварительным данным «Росприроднадзора», в ходе гидравлических испытаниях трубопровода горячей воды из-за сильного ливня уровень воды в отстойном пруду резко повысился. «Норникель» со своей стороны также начал служебное расследование.

Это не первый случай, когда «Норникель» и его дочерние предприятия обвиняют в загрязнении окружающей среды. Так, 29 мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске из-за повреждения резервуара, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки раз.

В пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что компания может уйти от финансовой ответственности за это происшествие.

«За 2019 год «Норильский никель» получил чистой прибыли 6 млрд долларов (около 400 млрд рублей - прим.НСН). Экологический вред, который может быть предъявлен, составил порядка 1 млрд долларов. Столько компания должна заплатить согласно законодательству. Но оно выстроено таким образом, что компания не обязана все это платить. Она может заявить, что потратила 10 млрд рублей на уборку. Неважно, сколько убрал, неважно что 99% нефти осталось в природе. Главное, что потрачено, и эту сумму снимают. А это все внутренняя бухгалтерия, которая предъявляется в суде. Но поди разберись. Через такие дырки компании уходят от полной финансовой ответственности», - рассказал Чупров.





