Стипендию президента студентам вузов увеличат до 30 тысяч рублей с 1 сентября

Президентскую стипендию для студентов и курсантов, обучающихся по программе высших учебных заведений с 1 сентября текущего года увеличат с 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Стипендия назначается сроком на один год, в общей сложности её будут получать не более 3400 человек. Претендовать на её получение могут студенты, начиная с третьего курса, которые проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также учащиеся в магистратуре.