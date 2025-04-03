Стипендию президента студентам вузов увеличат до 30 тысяч рублей с 1 сентября
Президентскую стипендию для студентов и курсантов, обучающихся по программе высших учебных заведений с 1 сентября текущего года увеличат с 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Стипендия назначается сроком на один год, в общей сложности её будут получать не более 3400 человек. Претендовать на её получение могут студенты, начиная с третьего курса, которые проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета, а также учащиеся в магистратуре.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», получить президентскую стипендию очень непросто. Кандидаты по результатам промежуточных аттестаций должны иметь не менее трёх четвертей оценок «отлично», у них не должно быть академической задолженности и «троек».
Претенденты также должны быть победителями международных или всероссийских студенческих конкурсов и олимпиад. Кроме того, необходимо иметь опыт участия в научных исследованиях и разработках, а также иметь публикации в авторитетных научных изданиях. Стипендия будет назначаться по результатам конкурса по девяти направлениям – от математики и естественных наук до обороны и искусства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru