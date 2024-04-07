Интернет подешевеет? Провайдерам «открыли доступ» в МКД

В соответствии с законом, теперь в многоэтажных домах возможно бесплатно размещать сети связи и доступ к ним, за исключением платы за электричество. Также документ позволяет размещать в МКД сети связи по желанию любого жильца без согласования с собранием собственников. Документ также предусматривает установку оборудования по единым стандартам.

Как новый закон повлияет на рынок услуг связи, рассказали эксперты. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, новый закон изменит привычную ситуацию, когда управляющие компании или застройщики отдавали провайдерские услуги аффилированным компаниям. Благодаря новым правилам можно ожидать повышения конкуренции и снижения стоимости на услуги связи.