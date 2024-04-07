Интернет подешевеет? Провайдерам «открыли доступ» в МКД
В России принят новый закон, который открывает «свободный доступ» в многоквартирные дома провайдерам. Эскперты обсудили перспективы работы в новых условиях и возможного снижения цен на интернет.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает свободный доступ провайдерам в многоквартирные дома. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, теперь в многоэтажных домах возможно бесплатно размещать сети связи и доступ к ним, за исключением платы за электричество. Также документ позволяет размещать в МКД сети связи по желанию любого жильца без согласования с собранием собственников. Документ также предусматривает установку оборудования по единым стандартам.
Как новый закон повлияет на рынок услуг связи, рассказали эксперты. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, новый закон изменит привычную ситуацию, когда управляющие компании или застройщики отдавали провайдерские услуги аффилированным компаниям. Благодаря новым правилам можно ожидать повышения конкуренции и снижения стоимости на услуги связи.
«Преимущество инициативы для операторов связи заключается в том, что они смогут уже на совершенно законных основаниях претендовать на вход в дома. А доступ провайдеров в МКД позволит обострить конкуренцию, что приведет к снижению расценок», – отметил Муртазин в комментарии «Известиям».
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН отметил, что в стране не так много регионов, где провайдеры монополизировали рынок.
«В определенных регионах локальная представленность монопольного оператора существует. Таких, к счастью, не так много. Это сказывается на ценах, качестве связи. Есть определенные договоренности у провайдеров с управляющими компаниями, жилкомсервисами. В Москве, к примеру, работает больше ста игроков. В среднем в нормальной парадной присутствует до четырех операторов, что обеспечивает конкуренцию, качественную связь», - пояснил Кусков.
Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко прогнозирует увеличение объемов «бумажной работы» у провайдеров в соответствии с новым законом.
«Инициатива хорошая, она призвана всё упростить, но на деле у управляющих компаний остаются возможности строить препоны. Не думаю, что проводной Интернет подешевеет в связи с законом, хорошо, если не подорожает. Для операторов прибавится бюрократическая работа, потому что нужно будет делать проекты, а также приводить в порядок всё сделанное ранее, а там много чего исправлять для соответствия нормативам. Для всего этого понадобятся дополнительные средства», – заявил он изданию «Абзац».
Ранее провайдеры увеличили стоимость тарифов в среднем на 5-15%. В конце 2023 года это связано с необходимостью покупки нового оборудования, которое очень дорого стоит из-за введенных против России санкций. По словом экспертов, ввиду отсутствия других источников доходов повышение тарифов – единственный способ модернизировать и расширить интернет-сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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