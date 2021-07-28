«Ниже некуда!» К чему приведет появление в России второго лоукостера

По его словам, на сегодняшний день большинство российских авиакомпаний используют гибридную модель, предоставляя услуги и более дешевые, и премиальные. Появление второго лоукостера глобально не повлияет на спрос и не изменит позиции участников рынка.

«У нас сегодня практически все компании, за исключением, может быть, «Аэрофлота» работают с гибридной моделью, которая сочетает в себе свойства классических перевозчиков и лоукостеров. У таких компаний, как Utair, S7, во многих направлениях тарифы ниже, чем у «Победы». Речь идет о легких тарифах, которые без багажа, невозвратные и так далее. У каждого перевозчика и у каждого тарифа свой пассажир. Есть определенная категория пассажиров, которая не сядет в «Победу», даже если им за это заплатят. Сегодня цены на тарифы бизнес-класса превышают 10 тысяч долларов. И, кстати говоря, мест нет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее сообщалось, что в России началось производство нового самолета, который в случае ядерной войны сможет выполнять функции «воздушного командного пункта». Так называемые «самолеты судного дня» предназначены для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры.

