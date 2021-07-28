«Ниже некуда!» К чему приведет появление в России второго лоукостера
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак считает, что это позволит сделать дешевые билеты доступнее.
Группа S7 объявила о запуске новой лоукост-компании, он станет вторым в России после авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Это не приведет к снижению цен на полеты, но поможет увеличить количество дешевых билетов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.
«Если честно, снижать цены дальше некуда, но доступность этих низких цен повысить можно. Самые низкие тарифы, которые есть на рынке, ниже себестоимости, но объем этого предложения небольшой, совсем дешевых билетов по 1700-1800 рублей немного. Их, как правило, 10-15% от общей провозной емкости. Если будет конкуренция, их станет, условно говоря, 20%. Дешевые тарифы станут доступными для большего числа нуждающихся. О том, что второй перевозчик нужен, официально заявлял Виталий Савельев, министр транспорта, бывший гендиректор «Аэрофлота». Он выступал с таким призывом к участникам рынка, чтобы они подумали над тем, как такой лоукостер сделать. Если говорить об интересах рынка, там у каждого своя правда. Для людей это было бы очень полезно», - рассказал Рыбак.
По его словам, на сегодняшний день большинство российских авиакомпаний используют гибридную модель, предоставляя услуги и более дешевые, и премиальные. Появление второго лоукостера глобально не повлияет на спрос и не изменит позиции участников рынка.
«У нас сегодня практически все компании, за исключением, может быть, «Аэрофлота» работают с гибридной моделью, которая сочетает в себе свойства классических перевозчиков и лоукостеров. У таких компаний, как Utair, S7, во многих направлениях тарифы ниже, чем у «Победы». Речь идет о легких тарифах, которые без багажа, невозвратные и так далее. У каждого перевозчика и у каждого тарифа свой пассажир. Есть определенная категория пассажиров, которая не сядет в «Победу», даже если им за это заплатят. Сегодня цены на тарифы бизнес-класса превышают 10 тысяч долларов. И, кстати говоря, мест нет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее сообщалось, что в России началось производство нового самолета, который в случае ядерной войны сможет выполнять функции «воздушного командного пункта». Так называемые «самолеты судного дня» предназначены для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры.
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