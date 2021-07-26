Судный день близится? В России строят самолет на случай ядерной войны

Самолет будет создан на базе Ил-96-400М. Всего в войска должны поступить два воздушных командных пункта, один из них уже находится в производстве, но возможен и «дозаказ» третьего.

На данный момент Россия имеет четыре «самолета Судного дня» Ил-80, созданных на базе Ил-86. «Воздушный командный пункт управления» (ВзПУ) был разработан в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина. Все они дислоцируются на аэродроме Чкаловский в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения, отмечает «Газета.ру».

У США также четыре подобных самолета E-4B Nightwatch, отмечает «Лента.ру». Они сделаны на базе Boeing 747 и неофициально называются «doomsday planes» («Самолеты конца света»).

Интересно, что через 9 минут после появление новости российского информагентства о новом «самолете Судного дня», в Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Криби появилось видео с дозаправкой его американского аналога.

«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», - написал Кирби.

Замена Ил-80 на Ил-96-400М анонсировалась осенью прошлого года.

В отличие от Ил-80 дальность полетов Ил-96-400М станет в два раза больше. Из этого авиакомплекса можно будет управлять стратегической авиацией, подводными лодками, шахтными и подвижными установками с ядерным оружием в радиусе 6 тысяч километров. В полете такие самолеты сопровождаются истребителями, их можно дозаправлять в воздухе.

Известно также, что «самолеты судного дня» уязвимы на земле. В декабре 2020 года на аэродроме в Таганроге был вскрыт грузовой люк самолёта Ил-80, откуда украли 39 радиостанций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что будут сделаны выводы и приняты меры, чтобы исключить повторение подобных происшествий.

По подозрению в хищении из «самолета судного дня» имущества на сумму более 1 миллиона рублей был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, арест которого в июне 2021 года продлили до 5 сентября.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что в случае размещения американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.

«Всегда и сейчас были серьезные опасения. Тем более, что американцы создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования. В ближайшие 2-3 года их развернут, и подлетное время станет еще меньше. Поэтому, если американские базы появятся в Харькове, Сумах, Полтаве или Мариуполе и Донбассе с нацеливанием на Сочи, это будет ближе, чем Румыния или Польша. Это создает вероятность "обезглавливающего удара". Первым же выстрелом могут быть уничтожены не только президент, но и все военно-политическое руководство», - отметил Фельгенгауэр.

Со своей стороны, военный историк Евгений Норин говорил «Радиоточке НСН», что Москва может стать одним из лучших мест для выживания в случае ядерного конфликта.