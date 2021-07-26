Судный день близится? В России строят самолет на случай ядерной войны
Новые самолеты позволят эвакуировать высшее руководство страны и управлять ядерными запусками с земли, неба и подлодок в радиусе 6 тысяч километров.
В России началось производство нового самолета, который в случае ядерной войны будет выполнять функции «воздушного командного пункта». Так называемые «самолеты судного дня» предназначены для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры.
Проект, реализация которого началась в Воронеже, называется «Звено-3С», сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Самолет будет создан на базе Ил-96-400М. Всего в войска должны поступить два воздушных командных пункта, один из них уже находится в производстве, но возможен и «дозаказ» третьего.
На данный момент Россия имеет четыре «самолета Судного дня» Ил-80, созданных на базе Ил-86. «Воздушный командный пункт управления» (ВзПУ) был разработан в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина. Все они дислоцируются на аэродроме Чкаловский в составе 8-й авиационной дивизии особого назначения, отмечает «Газета.ру».
У США также четыре подобных самолета E-4B Nightwatch, отмечает «Лента.ру». Они сделаны на базе Boeing 747 и неофициально называются «doomsday planes» («Самолеты конца света»).
Интересно, что через 9 минут после появление новости российского информагентства о новом «самолете Судного дня», в Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Криби появилось видео с дозаправкой его американского аналога.
«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», - написал Кирби.
Замена Ил-80 на Ил-96-400М анонсировалась осенью прошлого года.
В отличие от Ил-80 дальность полетов Ил-96-400М станет в два раза больше. Из этого авиакомплекса можно будет управлять стратегической авиацией, подводными лодками, шахтными и подвижными установками с ядерным оружием в радиусе 6 тысяч километров. В полете такие самолеты сопровождаются истребителями, их можно дозаправлять в воздухе.
Известно также, что «самолеты судного дня» уязвимы на земле. В декабре 2020 года на аэродроме в Таганроге был вскрыт грузовой люк самолёта Ил-80, откуда украли 39 радиостанций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что будут сделаны выводы и приняты меры, чтобы исключить повторение подобных происшествий.
По подозрению в хищении из «самолета судного дня» имущества на сумму более 1 миллиона рублей был задержан житель Таганрога Жора Хачунц, арест которого в июне 2021 года продлили до 5 сентября.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, что в случае размещения американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.
«Всегда и сейчас были серьезные опасения. Тем более, что американцы создают гиперзвуковые ракеты средней дальности морского, наземного и воздушного базирования. В ближайшие 2-3 года их развернут, и подлетное время станет еще меньше. Поэтому, если американские базы появятся в Харькове, Сумах, Полтаве или Мариуполе и Донбассе с нацеливанием на Сочи, это будет ближе, чем Румыния или Польша. Это создает вероятность "обезглавливающего удара". Первым же выстрелом могут быть уничтожены не только президент, но и все военно-политическое руководство», - отметил Фельгенгауэр.
Со своей стороны, военный историк Евгений Норин говорил «Радиоточке НСН», что Москва может стать одним из лучших мест для выживания в случае ядерного конфликта.
«Скорее да, чем нет. Выживаемость Москвы в случае ядерной атаки будет довольно высокой. Это связано с советским периодом, когда у нас активно готовились к военному конфликту с массированным использованием ядерного оружия. Ничего более защищенного в бывшем СССР от ядерной атаки не существует», - сказал Норин, отметив, что в случае обмена ядерными ударами России и США погибнет лишь меньшая часть населения, а остальные окажутся «на руинах цивилизации» и будут вынуждены выживать в этих новых условиях.
При этом журналист Калеб Ларсон в статье для американского издания National Interest отмечал, что у российской столицы «огромный противоракетный щит, который может быть непробиваемым».
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