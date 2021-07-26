В России строят самолет на случай ядерной войны

Лайнер будет базироваться на Ил-96-400М. Воздушно-космические силы страны получат два таких самолета «Судного дня». Производства одного из них уже ведется. В перспективе возможен заказ третьего воздушного пункта управления под названием «Звено-3С».

Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров. Во время полета самолет можно дозаправлять в воздухе.

Напомним, в декабре 2020 года на аэродроме в Таганроге неизвестные вскрыли грузовой люк самолёта Ил-80 и украли 39 радиостанций. Лайнеры, подобные Ил-80, в США назвали «самолётом судного дня», так как они являются воздушными командными пунктами, которые могли бы быть задействованы в случае ядерной войны и уничтожения наземных структур управления.

