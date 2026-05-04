В Госдуме заявили, что в ряде случаев взносы на капремонт не взимаются
Взносы на капитальный ремонт не взимаются, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.
Также, по его словам, это касается случаев, когда принято решение об изъятии земельного участка, на котором он расположен, вместе со всеми жилыми помещениями.
Кроме того, взносы на капремонт не уплачиваются в случае, если многоквартирный дом не включен в региональную программу капремонта. Парламентарий отметил, что такое исключение встречается редко и может распространяться, в частности, на дома, признанные объектами культурного наследия, если их ремонт осуществляется за счет иных источников финансирования.
Прогноз о том, что в 2026 году стоимость капитального ремонта вырастет на 25%, сильно преувеличен, а вот отдельные материалы на столько подорожать могут. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.
Горячие новости
- Над российскими регионами сбили 117 украинских БПЛА
- Гладков продлил отпуск по рекомендации врачей
- В МИД заявили, что Запад возводит «железный занавес» с Россией
- В Госдуме заявили, что в ряде случаев взносы на капремонт не взимаются
- СМИ: Пенсия россиян превысила бы 30 тысяч без заморозки накоплений
- Россияне сократили траты на ателье, химчистку и ремонт одежды
- Цены на свинину в РФ обвалились из-за перенасыщения рынка
- СМИ: Из-за борьбы с бедностью в РФ изменят способ расчета коэффициента
- СМИ: НАТО планирует начать в кино военную пропаганду
- СМИ: Зеленский мог согласовать подрыв «Северных потоков»