В Госдуме заявили, что в ряде случаев взносы на капремонт не взимаются

Взносы на капитальный ремонт не взимаются, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Также, по его словам, это касается случаев, когда принято решение об изъятии земельного участка, на котором он расположен, вместе со всеми жилыми помещениями.

Кроме того, взносы на капремонт не уплачиваются в случае, если многоквартирный дом не включен в региональную программу капремонта. Парламентарий отметил, что такое исключение встречается редко и может распространяться, в частности, на дома, признанные объектами культурного наследия, если их ремонт осуществляется за счет иных источников финансирования.

Прогноз о том, что в 2026 году стоимость капитального ремонта вырастет на 25%, сильно преувеличен, а вот отдельные материалы на столько подорожать могут. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

