Часть стены аварийного дома обрушилась в Перми. Как рассказал глава города Эдуард Соснин, инцидент о адресу по адресу: улица Чкалова, 38.

Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула

В своём канале в Max градоначальник отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб выполняют разбор завалов.

В региональном управлении МЧС сообщили, что дом был нежилым и расселённым. В областном СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее кровля многоквартирного дома обрушилась в Нижнем Новгороде из-за скопления снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОбрушениеПермьСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры