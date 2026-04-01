Часть стены аварийного дома обрушилась в Перми
1 апреля 202617:19
Часть стены аварийного дома обрушилась в Перми. Как рассказал глава города Эдуард Соснин, инцидент о адресу по адресу: улица Чкалова, 38.
В своём канале в Max градоначальник отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб выполняют разбор завалов.
В региональном управлении МЧС сообщили, что дом был нежилым и расселённым. В областном СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
Ранее кровля многоквартирного дома обрушилась в Нижнем Новгороде из-за скопления снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»