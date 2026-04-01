Часть стены аварийного дома обрушилась в Перми

В своём канале в Max градоначальник отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб выполняют разбор завалов.

В региональном управлении МЧС сообщили, что дом был нежилым и расселённым. В областном СУ СК России возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее кровля многоквартирного дома обрушилась в Нижнем Новгороде из-за скопления снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».