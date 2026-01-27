«В судебной системе кадровый голод, серьезная перегрузка судей. Поэтому есть идея из судов кассационных перевести в суды первой инстанции общей юрисдикции, чтобы увеличить кадровый состав. В год мировые судьи рассматривают 26 миллионов гражданских и административных дел, суды общей юрисдикции – около пяти миллионов дел. Это достаточно большой поток. Выборочная кассация означает, что большой процент жалоб не будет рассмотрен вообще. Из двух зол решили выбрать меньшее, так как перегрузка тоже плохо сказывается на качестве судопроизводства. Мне кажется, что это решение неверное. Я думаю, что мы в качестве не выиграем при такой схеме. Мы потеряем определенное количество судей, которые еще могли бы работать, так как они пойдут на «понижение», грубо говоря. Весь мир делает ставку на новые технологии, чтобы повысить производительность. Например, дистанционное рассмотрение. У нас оно не очень широко применяется. В какой-то части нужно внедрять искусственный интеллект, там огромный объем бумажной работы, это должен делать ИИ», - рассказал он.

В Верховном суде полагают, что принятие предлагаемых изменений создаст необходимый и оправданный «фильтр», который исключит судебное разбирательство в кассационной инстанции без достаточных оснований и не приведет к снижению уровня процессуальных гарантий прав участников уголовного судопроизводства.

