Генпрокуратура РФ направила в суд дело о фейках против Тимошенко
Уголовное дело, возбуждённое в России в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по статье о распространении фейков о российской армии, направлено в суд. Как пишет RT, об этом сообщили в Генпрокуратере РФ.
В ведомстве отметили, что обвинительное заключение по данному делу было утверждено
«В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — напомнили в Генпрокуратуре.
Уточняется, что дело против Тимошенко было направлено в Басманный суд Москвы.
Ранее на Украине Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
