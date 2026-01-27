Генпрокуратура РФ направила в суд дело о фейках против Тимошенко

Уголовное дело, возбуждённое в России в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по статье о распространении фейков о российской армии, направлено в суд. Как пишет RT, об этом сообщили в Генпрокуратере РФ.

За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн гривен залога

В ведомстве отметили, что обвинительное заключение по данному делу было утверждено

«В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — напомнили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что дело против Тимошенко было направлено в Басманный суд Москвы.

Ранее на Украине Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // morozis
