Генпрокуратура РФ направила в суд дело о фейках против Тимошенко

В ведомстве отметили, что обвинительное заключение по данному делу было утверждено

«В июле 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — напомнили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что дело против Тимошенко было направлено в Басманный суд Москвы.

Ранее на Украине Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

