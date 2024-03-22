«Вызов принят»: Милонов пообещал, что Петербург обойдет Москву в любви к театру

Как добавил собеседник НСН, в лидеры по числу проданных билетов на спектакли Москву выводит интерес россиян к Большому театру.

«В театры Москвы, особенно в статусные учреждения культуры, как Большой театр, приезжают со всей страны. Могу сказать, что когда я жил в Москве, мне было не по карману попасть туда. Там никогда нет билетов, люди копят, чтобы один раз в жизни побывать в Большом театре, заплатив несколько десятков тысяч за билет. Москва – место паломничества, в том числе культурного», - заключил он.

Ранее сообщалось, что стоимость самых дешевых билетов в Большой театр с начала 2024 года выросла на 150%. При этом средний чек на билеты в других театрах вырос на 4%, передает «Радиоточка НСН».

