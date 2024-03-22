«Вызов принят»: Милонов пообещал, что Петербург обойдет Москву в любви к театру
Повышенный интерес к билетам на спектакли в Москве связан со всеобщим интересом к Большому театру, сообщил НСН Виталий Милонов.
Знаменитые петербургские театры ни в чем не уступают столичным, заявил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Как выяснила компания МТС Live со ссылкой на данные билетных сервисов, москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки. По словам Милонова, статистику продажи театральных билетов в Санкт-Петербурге портят жители ближайших к городу населенных пунктов.
«Ошибка развития города – бурный рост многотысячных территорий массовой застройки рядом с Санкт-Петербургом. Людям предлагают дешевые квартиры, но жизнь в этих городах не наполнена культурной парадигмой Петербурга. Там нет даже домов культуры. У людей отсутствует культурный голод, им больше нравится ходить на концерты. В Москве же более органичное развитие города. Но, я уверен, что вызов будет принят, петербуржцы поймут, что надо обогнать Москву. Петербургские театры ничем не хуже московских», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в лидеры по числу проданных билетов на спектакли Москву выводит интерес россиян к Большому театру.
«В театры Москвы, особенно в статусные учреждения культуры, как Большой театр, приезжают со всей страны. Могу сказать, что когда я жил в Москве, мне было не по карману попасть туда. Там никогда нет билетов, люди копят, чтобы один раз в жизни побывать в Большом театре, заплатив несколько десятков тысяч за билет. Москва – место паломничества, в том числе культурного», - заключил он.
Ранее сообщалось, что стоимость самых дешевых билетов в Большой театр с начала 2024 года выросла на 150%. При этом средний чек на билеты в других театрах вырос на 4%, передает «Радиоточка НСН».
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