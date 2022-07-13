Наследников защитят от взыскания долга в случае смерти заемщика

В частности, при оформлении кредита банк заключает с заемщиком страховой договор жизни и здоровья. Часто, отмечают авторы инициативы, в договорах банк указывается выгодоприобретателем, что означает получение им страховой выплаты, если у заемщика возникает такое право. Деньги банк должен направлять на погашение кредита.

«На практике в таких ситуациях, при наступлении страхового случая, к примеру, смерти заемщика, его наследники не обладают информацией о заключенных заемщиком кредитных и страховых сделок. И, зачастую банки, обладая информацией о застрахованном риске невозврата кредита в случае смерти заемщика, в последующем осуществляют взыскание кредитной задолженности с наследников заемщика», - говорится в пояснительной записке.

При этом в законе отсутствуют требования к банкам, чтобы они удостоверялись о факте наступления страхового случая, не указывают в качестве должника страховую компанию. Ранее Верховный суд уже указывал на подобную недобросовестную практику банков.

«Суд указал на то, что в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию», - отмечают парламентарии.

Если закон вступит в силу, то банки будут обязаны предъявлять страховщикам требования о выплате страховки.

Ранее эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша рассказал НСН, что в России из-за экономической неопределенности растет число банкротов среди физических лиц – при процедуре у них могут изъять квартиру, дачу или машину.

