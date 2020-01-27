«Никакой политики». Политолог о задержании белорусских директоров заводов

Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН заверил, что искать в задержании директоров сахарных заводов политический подтекст не стоит.

«Я не вижу здесь политической подоплеки, потому что в общем-то эти люди в политической жизни никогда заметны не были. А что касается подозрений в коррупции, то известно, что белорусы к этому относятся очень серьезно, жестко. Поэтому, если эта причина была основной, то понятно, что были подозрения, вероятно, что они могут остаться на территории другой страны и не вернуться в Белоруссию. Так считало следствие или орган, который санкционировал такие действия. Но политических мотивов я вообще никаких не вижу здесь. Следа Москвы я вообще здесь не вижу. Это внутрибелорусское дело. На рейтинг (речь идет о рейтинге президента Лукашенко перед выборами – прим.НСН) тоже не повлияет, потому что антикоррупционные дела регулярно возникают. То есть это не стремление поднять рейтинг», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром обороны страны генерал-майора Виктора Хренина, а главой Генштаба ВС республики Александра Вольфовича. Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН связал кадровые перестановки с уходом бывшего секретаря Совбеза страны Станислава Зася в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где Белоруссия председательствует с начала года. Место Зася во главе Совбеза занял генерал-лейтенант Андрей Равков, до этого возглавлявший Минобороны.

