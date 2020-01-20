Белоруссии военный переворот не грозит. Силовиков поменяли планово

Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН связал кадровые перестановки с уходом бывшего секретаря Совбеза страны Станислава Зася в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где Белоруссия председательствует с начала года. Место Зася во главе Совбеза занял генерал-лейтенант Андрей Равков, до этого возглавлявший Минобороны.

«Можно сказать, что это ротация плановая. Никаких кардинальных изменений в оборонной политике не будет, потому что это люди взаимозаменяемые. Ну и, традиционно, Совбез Белоруссии возглавляет военный. Он позволяет балансировать структурам органов безопасности и силовиков. Поэтому ничего экстраординарного я не вижу», - заявил Дзермант.

Ранее Лукашенко назвал НАТО защитником суверенитета Белоруссии, имея в виду, что военный альянс не перенесет возможную попытку России нарушить суверенитет соседней страны.

