Никакого пива: Дерматолог рассказала, что защитит от солнечных ожогов

Только солнцезащитный крем с SPF 50 поможет уберечь кожу от воздействия прямых солнечных лучей, рассказала НСН Татьяна Егорова.

Тень – лучшая профилактика солнечных ожогов, а при нахождении под открытыми лучами стоит использовать защитный крем, а не народные средства, заявила в беседе с НСН косметолог и врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Побочный продукт пивоварения может повысить эффективность солнцезащитных кремов, следует из исследования ученых Университета Сан-Паулу. Лабораторные тесты показали, что экстракт отработанного хмеля может увеличить SPF солнцезащитного крема на водной основе. Однако Егорова подчеркнула, что пиво вряд ли сможет предотвратить появление солнечных ожогов.

«Не знакома с этим новым исследованием. Возможно, какие-то продукты являются солнцезащитным фактором и это экспериментально доказали. В пиве содержится много витаминов группы В. Они положительно воздействуют на кожу, улучшают метаболизм тканей, нередко входят в состав мезококтейлей. Однако в качестве профилактики солнечных ожогов лучше выбирать тень. Нанесение любых веществ на кожу не окажет такого воздействия, как применение солнцезащитного крема с SPF 50+. Если просто натереться хмелем – это не спасет, также можно получить солнечный ожог. Кроме того, хмель противопоказан аллергикам», - сказала она.

По словам собеседницы НСН, некоторым людям всегда стоит использовать защитный крем при нахождении на Солнце.

«Обладатели первого фототипа со светлой кожей и рыжими волосами, к примеру, могут получить солнечный ожог буквально после 5 минут на Солнце. Особенно при уровне инсоляции, который фиксируется в Таиланде или в ОАЭ. Таким людям важно обновлять крем каждые полчаса и выбирать SPF с механическим фактором защиты - средство с оксидом цинка и диоскидом титана в составе. Также стоит отдавать предпочтение защитной одежде и шляпам», - объяснила она.

