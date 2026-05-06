Побочный продукт пивоварения может повысить эффективность солнцезащитных кремов, следует из исследования ученых Университета Сан-Паулу. Лабораторные тесты показали, что экстракт отработанного хмеля может увеличить SPF солнцезащитного крема на водной основе. Однако Егорова подчеркнула, что пиво вряд ли сможет предотвратить появление солнечных ожогов.

«Не знакома с этим новым исследованием. Возможно, какие-то продукты являются солнцезащитным фактором и это экспериментально доказали. В пиве содержится много витаминов группы В. Они положительно воздействуют на кожу, улучшают метаболизм тканей, нередко входят в состав мезококтейлей. Однако в качестве профилактики солнечных ожогов лучше выбирать тень. Нанесение любых веществ на кожу не окажет такого воздействия, как применение солнцезащитного крема с SPF 50+. Если просто натереться хмелем – это не спасет, также можно получить солнечный ожог. Кроме того, хмель противопоказан аллергикам», - сказала она.