В Сингапуре узаконили порку розгами школьников за травлю сверстников

Минобр Сингапура утвердило новые меры против школьной травли: для мальчиков от девяти лет может применяться порка розгами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на распоряжение министр образования Десмонда Ли.

Чиновник уточнил, что телесные наказания допускаются только с разрешения директора, проводятся уполномоченными педагогами и с учетом возраста ребенка. Ребятам можно нанести не более трех ударов розгами. Школа также обязана обеспечить психологическую поддержку и контролировать состояние наказанного ученика.