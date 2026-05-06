В Сингапуре узаконили порку розгами школьников за травлю сверстников
Минобр Сингапура утвердило новые меры против школьной травли: для мальчиков от девяти лет может применяться порка розгами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на распоряжение министр образования Десмонда Ли.
Чиновник уточнил, что телесные наказания допускаются только с разрешения директора, проводятся уполномоченными педагогами и с учетом возраста ребенка. Ребятам можно нанести не более трех ударов розгами. Школа также обязана обеспечить психологическую поддержку и контролировать состояние наказанного ученика.
Для девочек и ситуаций, где порка не предусмотрена, введены альтернативные санкции: оставление после уроков, отстранение от занятий, корректировка поведенческой оценки.
В Сингапуре уголовно-процессуальный кодекс запрещает порку представительниц прекрасного пола. При этом судебная порка для мужчин до 50 лет за преступления вроде грабежа или нарушения визового режима сохранилась еще с колониальных времен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
