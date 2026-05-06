«Мне кажется, что эта картина будет не очень интересна нашему зрителю. Они лучше на восьмой неделе на «Домовенка Кузю» пойдут. Это как в Великобритании показывать «Колобка» или «Трех богатырей». У них это действительно очень популярная детская книга, одна из самых популярных. У меня трое детей и я ее не читала, например. То есть это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Из-за того, что литературная основа у нас неизвестна ни детям, ни взрослым, я думаю, будет весьма ограниченный спрос. А так, дам им прогноз в 150 миллионов с лихвой», - рассказала она.

Напомним, что прокат уходящих первых майских праздников возглавляют сразу две военные драмы и фильм с Александром Петровым о лихих 90-х. Речь идет о картинах «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым и «Коммерсант». По предварительным подсчетам, именно они больше всего полюбились зрителям в кинотеатрах в первые майские праздники, передает НСН.

