Россиянам рассказали об опасности воды из-под крана

Употреблении неочищенной воды из-под крана может привести к острым кишечным инфекциям и системным заболеваниям. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

Роспотребнадзор: Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам

Она пояснила, что в водопроводной воде могут содержаться тяжелые металлы, например, свинец, медь, кадмий, а также, токсины и патогены, избыточные хлор, фтор и нитраты.

«Кроме того, водопроводная вода содержит частицы синтетических полимеров — микропластика, который может вызывать воспалительные процессы в тканях», - отметила эксперт.

Лялина добавила, что росту бактерий и вирусов способствуют старые трубы.

Ранее в Магарамкентском районе Дагестана водопроводной водой отравились 450 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:ЭкспертыЗдоровьеВода

Горячие новости

Все новости

партнеры