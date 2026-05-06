Россиянам рассказали об опасности воды из-под крана

Она пояснила, что в водопроводной воде могут содержаться тяжелые металлы, например, свинец, медь, кадмий, а также, токсины и патогены, избыточные хлор, фтор и нитраты.

«Кроме того, водопроводная вода содержит частицы синтетических полимеров — микропластика, который может вызывать воспалительные процессы в тканях», - отметила эксперт.

Лялина добавила, что росту бактерий и вирусов способствуют старые трубы.

Ранее в Магарамкентском районе Дагестана водопроводной водой отравились 450 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

