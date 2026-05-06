Польша назвала условие для пропуска самолета Фицо в Москву

Польша готова открыть небо для самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, планирующего посетить Москву по случаю Дня Победы. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Фицо считает европейские кредиты Украине безумием

Выступая на конференции по безопасности Defence24 Days в Варшаве, он указал, что Польша «может пойти на компромисс», но при одном условии.

«Если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в Россию, возможно, мы сможем его пропустить», - заключил Сикорский.

Ранее Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МоскваДень ПобедыПольшаСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры