Польша назвала условие для пропуска самолета Фицо в Москву
Польша готова открыть небо для самолёта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, планирующего посетить Москву по случаю Дня Победы. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.
Выступая на конференции по безопасности Defence24 Days в Варшаве, он указал, что Польша «может пойти на компромисс», но при одном условии.
«Если он разблокирует помощь Украине, но при этом поедет в Россию, возможно, мы сможем его пропустить», - заключил Сикорский.
Ранее Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
