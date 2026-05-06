Актриса Катерина Шпица стала мамой во второй раз
Звезда сериала «Полярный» Катерина Шпица стала мамой во второй раз. В своих соцсетях 40-летняя актриса сообщила, что родила сына.
Шпица не стала делиться какими-либо подробностями, а также сохранила в секрете имя новорождённого. При этом она пообещала в ближайшее время опубликовать фотографии из роддома.
Мальчик стал первым совместным ребёнком артистки и её второго супруга Руслана Панова. В первом браке с актёром Константином Адаевым Шпица также родила сына, которого назвали Герман.
Ранее актриса Кэмерон Диас и её супруг Бенджамин Мэдден объявили, что у них родился третий ребёнок, которого назвали Наутас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
