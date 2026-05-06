Звезды шоу-бизнеса стали общаться с фанатами с помощью ИИ-двойников

Звёзды шоу-бизнеса всё чаще стали общаться со своими фанатами при помощи двойников, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель сервиса NeiroPeople Петр Деревенский.

По его словам, тренд на ИИ-двойников «выходит в массы», и многие звёзды российской эстрады уже стали клиентами его платформы.

Также Деревенский указал, что за счёт развития ИИ-моделей становится всё сложнее отличить реального человека от ИИ-двойника.

«Люди всё чаще взаимодействуют... с цифровыми моделями, которые способны отвечать на сообщения, публиковать контент, поддерживать активность и вести коммуникацию от имени пользователя», — подчеркнул эксперт.

Раскрыть имена клиентов NeiroPeople из числа российских селебрити Деревенский отказался, сославшись на соответствующие соглашения о неразглашении.

Ранее американская певица Тейлор Свифт решила зарегистрировать свои голос и внешность, чтобы защититься от контента, сгенерированного искусственным интеллектом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
