Россиянам рассказали об усиливающих защиту от солнца продуктах питания

По её словам, ликопин, источником которого также является арбуз это мощный антиоксидант. Он способен нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в коже в результате воздействия ультрафиолетовых лучей.

Анчикова отметила, что защиту от солнца также усиливает гранат, в котором содержатся эллаговая кислота и пуникалагины.

«Эти антиоксиданты уменьшают воспалительные процессы, вызванные ультрафиолетовым излучением, защищают клетки кожи от повреждения и даже могут подавлять ферменты, разрушающие коллаген и эластин», — указала эксперт.

Косметолог добавила, что в восстановлении кожи после воздействия солнечных лучей поможет употребление жирной рыбы с Омега - минимум дважды в неделю.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что солнце вызывает различные неприятные ощущения, но ни одно из них не является аллергией, так как это физиологически невозможно.

