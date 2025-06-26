Россиянам рассказали об усиливающих защиту от солнца продуктах питания
Риск солнечных ожогов снижают содержащие ликопин ярко-красные помидоры, особенно термически обработанные. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-косметолог Екатерина Анчикова.
По её словам, ликопин, источником которого также является арбуз это мощный антиоксидант. Он способен нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в коже в результате воздействия ультрафиолетовых лучей.
Анчикова отметила, что защиту от солнца также усиливает гранат, в котором содержатся эллаговая кислота и пуникалагины.
«Эти антиоксиданты уменьшают воспалительные процессы, вызванные ультрафиолетовым излучением, защищают клетки кожи от повреждения и даже могут подавлять ферменты, разрушающие коллаген и эластин», — указала эксперт.
Косметолог добавила, что в восстановлении кожи после воздействия солнечных лучей поможет употребление жирной рыбы с Омега - минимум дважды в неделю.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что солнце вызывает различные неприятные ощущения, но ни одно из них не является аллергией, так как это физиологически невозможно.
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