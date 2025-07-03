Врач раскрыла, кому категорически нельзя загорать
Людям с белой кожей, особенно рыжим, категорически запрещено загорать, а остальным опасно посещать пляж, когда солнце в зените, заявила НСН Ирина Скорогудаева.
Можно очень сильно обгореть, если солнце находится в зените, сказала НСН кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.
В Сочи 13-летний школьник ранее попал в больницу с ожогами 50% тела после того, как позагорал на пляже, сообщил Telegram-канал SHOT. На теле ребенка появились огромные красные волдыри. При этом в Сочи в тот день было не жарко - всего около 22–25 градусов, однако наблюдался высокий УФ-индекс, считающийся очень близким к экстремальному. Скорогудаева пояснила, почему мальчик мог получить сильные ожоги.
«Это возможно, потому что все зависит от того, в какое время это было. Особенно, если это полдень, когда солнце стоит высоко, а в южных регионах солнце совсем выходит в зенит. Плюс полное отсутствие облачности, так как облака отчасти рассеивают УФ-лучи, поглощают их. В облачную погоду можно загореть, но все равно часть лучей рассеивается. Может быть, он намазался чем-нибудь не тем, например, спреем для загара. Но, главное, это ваш фототип. Есть классификация людей по Фитцпатрику: людям с белой, розовой кожей, или, еще хуже, рыжим, вообще нельзя выходить на солнце. Они сгорают молниеносно. У темнокожих в коже много меланина, который работает как фильтр для солнечных людей. Так что если это был белокожий мальчик и выполз в самое пекло, а также не намазался кремом, то, конечно, он мог сильно обгореть», - уточнила она.
Также Скорогудаева напомнила о том, что во всех прогнозах погоды указывают УФ-индекс, чтобы люди понимали уровень активности солнца в тот или иной день.
«Об УФ-индексе везде предупреждают. Все таблицы показывают влажность, ветер и обязательно индекс ультрафиолетового излучения, то есть степень активности солнца в данный день. Потому что он отличается в разных регионах. Ближе к экватору, где солнце стоит в зените, ультрафиолет лупит постоянно. У нас все-таки не так. С точки зрения физики, свет - это электромагнитное излучение оптического диапазона, он отражается и преломляется. Но если, например, лежать около воды, или на яхтах, то там можно очень сильно обгореть, потому что вода отражает солнечный свет и уходит на человека», - уточнила она.
Ранее россиянам назвали самое безопасное время для загара - это утро до 10 часов и вечер после 16 часов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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