Кабмин выделил аэропортам юга и центра РФ почти 6 млрд рублей компенсации
Правительство выделило более 5,9 млрд рублей аэропортам центральных и южных регионов России на компенсацию расходов из-за временных ограничений полетов.
Финансирование направят на возмещение затрат аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя за период с июля по декабрь 2025 года.
Компенсация покроет часть расходов по обычной деятельности, а также проценты по кредитным договорам и займам. Вопрос о выделении средств рассмотрели на заседании правительства.
Распоряжение подписано, средства поступят из резервного фонда, сообщает пресс-служба кабмина.
Между тем Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
