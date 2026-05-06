«Когда компания берет на работу специалиста с избыточной для вакантной должности квалификацией, это риск того, что он быстро уйдет. Ему станет скучно, он даже не станет скрывать, что пойдет искать более интересный вариант. Плюс это история как пазл, когда что-то не подходит, но ты сильнее надавливаешь, чтобы подошло. Человек уже перерос позицию, ему там учиться нечему. Он приходит туда, скорее всего, на позицию по меньшим для него деньгам, то есть, просто на «передержку», пока не найдет предложение получше. Работодатель понимает, что этот человек задержится недолго. Поэтому абсолютно в любых сферах такого кандидата не берут, не стремятся совсем», - пояснил он.

При этом он объяснил, что таких специалистов могут попросить что-то настроить с нуля в формате проекта.

«Берут такого человека, когда компании надо решить какую-то проектную задачу, когда нужно что-то с нуля выстроить. В таком случае все понимают, что человек пришел временно, выстроил систему или процесс, а потом встал и ушел. Это просто, грубо говоря, менеджер по проектам, иногда такой формат используется», - добавил собеседник НСН.

Более половины работодателей не указывает зарплату в вакансиях, так как она устанавливается по итогам собеседования для конкретного кандидата, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

