«Это бред!» Власти Москвы опровергли информацию о новом локдауне

Информация о планах ввести в Москве новый локдаун не соответствует действительности. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Это бред, ничего об этом не слышал», - отметил он.

Накануне сообщалось, что Московские власти обсуждают возможность введения с 20 июня нового локдауна, связанного с ситуацией с COVID-19. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на свои источники.

Ранее в Москве 16 июня ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. На данный момент эти меры применили еще в трех регионах - Московской, Кемеровской и Сахалинской областях. А с 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков.

