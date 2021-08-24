«Никаких учебников». Заслуженные учителя - о пользе учебы на каникулах
Евгений Ямбург и Евгений Бунимович порассуждали о том, чем школьникам следует заниматься в период длительных летних каникул.
Образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос среди родителей школьников, 46% российских родителей признались, что их дети летом не притрагивались к учебе, 54% - что дети учились: читали, смотрели видео, решали тесты, ходили к репетиторам. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает учебу летом полезной, но призвал родителей правильно ее организовывать.
«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать, но здесь все уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учения с увлечением». Школы, например, дали списки книг для чтения, если брать старшие классы, но за три дня «Войну и мир» не прочесть. Если говорить о младших классах, то огромное количество существует развивающих игр, квестов всевозможных», - отметил он.
При этом, по словам Ямбурга, требовать от старшеклассника любви к книгам странно, если с детства родителями не был сформирован устойчивый интерес ребенка к чтению.
«Прививать очень просто, надо начинать очень рано. Когда ребенок самый маленький еще, надо на ночь ему книжки читать, поставить диск со сказками, театрализация, разыгрывание спектаклей. Тогда сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру» , - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, заслуженный учитель РФ, председатель Комиссии по образованию в Мосгордуме Евгений Бунимович рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вспоминать об учебниках летом стоит только в исключительных случаях, лучше всего – провести каникулы активно, но познавательно.
«Прямое продолжение школы на каникулах, контрольные, учебники и так далее возможно только в ситуации, когда готовишься к вступительным или каким-то конкурсным экзаменам, или когда нужно догнать что-то к школе. В принципе я не считаю это полезным. Сегодня обучение, образование – это гораздо шире. Если летом родители со своими детьми просто занимались развитием, развитием физическим, спортом, развитием культурным, музеи, поездки, культурные центры, старые города, а не только пляж, или посещали какие-то кружки, секции, тогда это нормальное обучение, воспитание, которое гораздо шире школьных уроков», - заметил он.
Бунимович также напомнил, что психологи считают безделье и абсолютную незагруженность опаснее перегруза, поэтому лучше всего соблюсти золотую середину.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству просвещения составить список моделей смартфонов для школьников, с которыми им будет одобрено приходить на занятия. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автор инициативы объяснил, что дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией» и вызывают зависть у остальных.
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