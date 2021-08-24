«Никаких учебников». Заслуженные учителя - о пользе учебы на каникулах

Образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос среди родителей школьников, 46% российских родителей признались, что их дети летом не притрагивались к учебе, 54% - что дети учились: читали, смотрели видео, решали тесты, ходили к репетиторам. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что считает учебу летом полезной, но призвал родителей правильно ее организовывать.

«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать, но здесь все уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учения с увлечением». Школы, например, дали списки книг для чтения, если брать старшие классы, но за три дня «Войну и мир» не прочесть. Если говорить о младших классах, то огромное количество существует развивающих игр, квестов всевозможных», - отметил он.

При этом, по словам Ямбурга, требовать от старшеклассника любви к книгам странно, если с детства родителями не был сформирован устойчивый интерес ребенка к чтению.

«Прививать очень просто, надо начинать очень рано. Когда ребенок самый маленький еще, надо на ночь ему книжки читать, поставить диск со сказками, театрализация, разыгрывание спектаклей. Тогда сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру» , - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».