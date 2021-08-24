Опрос: 46% родителей рассказали, что их дети не притрагивались к учебе летом

Большинство российских школьников читали, решали тесты и ходили к репетиторам во время летних каникул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.

Так, 54% российских родителей сообщили, что их дети провели лето за учебой.

При этом 46% родителей признались, что их чада не притрагивались к учебе во время летнего отдыха.

Ранее MAXIMUM Education выяснила, что около 30% российских семей планируют потратить на подготовку ребенка к учебного года 5-10 тысяч рублей.

