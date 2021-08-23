Милонов призвал запретить школьникам айфоны и рассмешил учителей

Всеволод Луховицкий уверен, что в современных реалиях скрыть имущественное неравенство просто невозможно.

«Следующий шаг – отменить капитализм, отменить рынок и так далее. Даже при советской власти, несмотря на то, что форма была вроде бы одинаковой, все знали, что сшилась она из разной материи, были дети, которые приходили в форме, сшитой в индивидуальном ателье. Имущественное неравенство бессмысленно скрывать, а уж тем более, когда живем не при советской власти», - подытожил он.

Ранее Виталий Милонов рассказывал «Радиоточке НСН», что воспитывает своих детей в строгости, хоть ему это и не всегда удается. По его словам, он является противником гаджетов у детей, и позволяет себе шлепнуть отпрысков разок-другой, но не больно. «Если шлепнул один раз, ничего страшного, это нормально, не больно и просто так. Надо ограничивать использование гаджетов и соцсетей, вообще детям в соцсетях делать нечего. Пускай там сначала порядок наведут и превратят соцсети в нормальную среду общения, а не помойку, как сейчас. Тогда можно будет и детей туда пускать», - говорил Милонов.