Милонов призвал запретить школьникам айфоны и рассмешил учителей
Предложение депутата Госдумы составить список разрешенных к проносу в школы гаджетов вызвало у педагога смех и сожаление.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству просвещения составить список моделей смартфонов для школьников, с которыми им будет одобрено приходить на занятия. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автор инициативы объяснил, что дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией» и вызывают зависть у остальных.
«Нельзя школьникам пользоваться айфонами. Это вызывает социальную вражду, комплексы у детей, которые не могут их себе купить. Любой нормальный родитель должен понимать, что айфон – это пустая трата денег, это третьесортное железо за огромные деньги. Это все равно, что ходить в леопардовых штанах. В школе топовые айфоны неприменимы. Это нехорошо, это хвастовство. Получается, что человек вместо своих знаний демонстрирует доход своих родителей, а родители такие глупые, что пытаются на своем ребенке самореализоваться. Поэтому нужно составить список телефонов, которые могли бы быть достаточны для использования в школе», - рассказал он.
Виталий Милонов отметил, что в рамках министерских установок это могут контролировать родительские комитеты.
«Когда школьная форма вводится, совет школы это регламентирует. Если этого не делать, жена какого-нибудь большого влиятельного человека своего ребенка оденет в дорогие брендовые шмотки и отправит его в школу, тем самым покажет, что она дура. А дети не должны чувствовать разницу, что кто-то богаче, а кто-то бедный. Мои дети учатся в кадетской школе, у них там даже форма одинаковая, даже футболки одинаковые», - уточнил он.
Депутатская инициатива рассмешила педагогов. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал «Радиоточке НСН», что предложение Виталия Милонова обречено на провал.
«Смешно! Человек сказал смешную вещь. Во-первых, это невозможно в современных реалиях, во-вторых, это совершенно не нужно ни в каких реалиях. Я уже не говорю о коррупциогенности данного предложения, потому что непонятно, каким образом министерство будет выбирать конкретные фирмы и модели, сколько денег уйдет для того, чтобы в министерстве поняли, какие модели самые подходящие. Я думаю, это одно из высказываний, которое не будет иметь никакого продолжения», - высказал мнение учитель.
Всеволод Луховицкий уверен, что в современных реалиях скрыть имущественное неравенство просто невозможно.
«Следующий шаг – отменить капитализм, отменить рынок и так далее. Даже при советской власти, несмотря на то, что форма была вроде бы одинаковой, все знали, что сшилась она из разной материи, были дети, которые приходили в форме, сшитой в индивидуальном ателье. Имущественное неравенство бессмысленно скрывать, а уж тем более, когда живем не при советской власти», - подытожил он.
Ранее Виталий Милонов рассказывал «Радиоточке НСН», что воспитывает своих детей в строгости, хоть ему это и не всегда удается. По его словам, он является противником гаджетов у детей, и позволяет себе шлепнуть отпрысков разок-другой, но не больно. «Если шлепнул один раз, ничего страшного, это нормально, не больно и просто так. Надо ограничивать использование гаджетов и соцсетей, вообще детям в соцсетях делать нечего. Пускай там сначала порядок наведут и превратят соцсети в нормальную среду общения, а не помойку, как сейчас. Тогда можно будет и детей туда пускать», - говорил Милонов.
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