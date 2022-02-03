«Никаких развлекух»: В Госдуме поддержали введение штрафов за покупку алкоголя детям

Необходимо перекрыть все пути, которые ведут детей к употреблению алкоголя, заявила Нина Останина. 

В России необходимо ввести ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним детям, также следует сделать бесплатными досуговые учреждения, чтобы подростки правильно проводили свой день, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Госсовет Удмуртской республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать лиц, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. Как указывают разработчики, опираясь на региональную статистику, «в большинстве случаев алкогольную продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица».

«Статистика удручает, она печальная. У нас даже создана специальная комиссия, в состав которой я тоже вхожу. Я буду приветствовать те законопроекты, которые направлены не на расправу с кем-то. Неугодного кому-то взрослого человека могут обвинить в том, что он помогал ребенку купить алкоголь. В таком случае это будет большая беда. Поэтому надо смотреть механизм противовесов. Но с самой идеей я полностью согласна», - сказала Останина.

По ее словам, в России следует перекрывать все пути, которые ведут детей к употреблению алкоголя.

«Правительство обвиняет Госсовет Удмуртии в том, что у них недостаточно аналитического материала. В этом смысле я возможно даже могу помочь, потому что у нас этой аналитики достаточно. Любая детская смерть – это уже трагедия. Тут не надо, чтобы этих смертей было сто, двести или тысяча, чтобы заставить правительство принять этот законопроект. При внимательном изучении этого закона, наш комитет, думаю, выскажет поддержку к этому законопроекту. Надо прикрыть все пути, которые ведут детей и подростков к тому, что они один на один остаются с алкоголем и становятся жертвами. Идея этого закона в том, чтобы убрать посредников между бутылкой и подростками», - отметила Останина.

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Депутат также подчеркнула, что в России необходимо сделать спортивные детские секции и мероприятия бесплатными, чтобы подростки могли правильно проводить свой досуг.

«Эффективно было бы заменить алкоголь тем, чтобы организовать жизнь наших подростков и молодежи. Для этого надо предложить сделать бесплатными занятия спортом и посещение каких-либо секций и мероприятий. Необходимы бесплатные досуговые детские учреждения, вот тогда и можно будет бороться. А сейчас мы по хвостам бьем. Большая часть родителей в России не имеет материальной возможности сводить ребенка в зоопарк, на каток и в кино. Пошел в парк, а там столько развлечений и каждое по полторы-две тысячи. А если у семьи четверо детей? Вот и все. И для того, чтобы найти себе развлекуху, он купит дешевый алкоголь и на какое-то время выпадает из этого мира. Нужно занять детей так, чтобы они приходили и падали от физической усталости. Необходимо, чтобы дети получали удовлетворение от каждого прожитого дня», - резюмировала Останина.

В правительстве России законопроект не поддержали как избыточный. Там сослались на то, что передача несовершеннолетним алкоголя взрослыми уже является правонарушением, квалифицируемым как «вовлечение в употребление».

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ФОТО: flickr.com // Alexander Chuguev
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