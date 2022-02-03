«Никаких развлекух»: В Госдуме поддержали введение штрафов за покупку алкоголя детям

Госсовет Удмуртской республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать лиц, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. Как указывают разработчики, опираясь на региональную статистику, «в большинстве случаев алкогольную продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица».

«Статистика удручает, она печальная. У нас даже создана специальная комиссия, в состав которой я тоже вхожу. Я буду приветствовать те законопроекты, которые направлены не на расправу с кем-то. Неугодного кому-то взрослого человека могут обвинить в том, что он помогал ребенку купить алкоголь. В таком случае это будет большая беда. Поэтому надо смотреть механизм противовесов. Но с самой идеей я полностью согласна», - сказала Останина.

По ее словам, в России следует перекрывать все пути, которые ведут детей к употреблению алкоголя.

«Правительство обвиняет Госсовет Удмуртии в том, что у них недостаточно аналитического материала. В этом смысле я возможно даже могу помочь, потому что у нас этой аналитики достаточно. Любая детская смерть – это уже трагедия. Тут не надо, чтобы этих смертей было сто, двести или тысяча, чтобы заставить правительство принять этот законопроект. При внимательном изучении этого закона, наш комитет, думаю, выскажет поддержку к этому законопроекту. Надо прикрыть все пути, которые ведут детей и подростков к тому, что они один на один остаются с алкоголем и становятся жертвами. Идея этого закона в том, чтобы убрать посредников между бутылкой и подростками», - отметила Останина.