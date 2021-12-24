В Госдуме предложили вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Магазины, торгующие алкогольной продукцией, следовало бы перенести за пределы населенных пунктов, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

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Парламентарий прокомментировал слова президента Владимира Путина о важности сохранения здоровья нации, укрепления демографии, факторами риска для которой остаются алкоголь, табак и наркотики.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — подчеркнул Хамзаев.

По мнению депутата, спиртное катализирует многие социальные проблемы и ведет к росту смертности, пишет «Свободная пресса».

Ранее Хамзаев предложил ввести в России смертную казнь для педофилов, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныАлкогольГосдума
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