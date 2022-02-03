В России хотят штрафовать за покупку алкоголя детям
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается штрафовать лиц, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним.
Проект закона внесен в Госдуму Госсоветом Удмуртской республики. Изменения предлагается внести в статью 6.10 КоАП.
Сейчас в России ответственность предусмотрена за вовлечение детей в употребление алкогольной продукции или опасных психоактивных веществ. Однако за приобретение этой продукции штраф не предусмотрен.
Авторы инициативы заявили, что предлагают восполнить этот пробел в законодательстве.
В частности, в 2020 году полицейские доставили в удмуртские отделения внутренних дел более пятисот подростков за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя. Как выяснилось, в большинстве случаев спиртное по просьбе подростков для них купили взрослые.
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