Никаких гарантий. Россиянам советуют не спешить с электронными паспортами

Эксперт по информационной безопасности предупредил о рисках перехода на смарт-карту и QR-код, удостоверяющих личность.

Переход на электронные паспорта должен быть постепенным, чтобы с одной стороны не «обидеть» старшее поколение, а с другой – гарантировать сохранность личных данных. Такой комментарий Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил сегодня в Госдуме, что электронный российский паспорт планируется запустить до конца 2022 года в трех регионах. Документ будет в двух видах - смарт-карта и приложение с QR-кодом.

Вакулин напомнил о немалом количестве случаев, когда мошенники как раз используют подобного рода технологию.

«Нас уверяют, что она предоставляется только юридическим лицам, однако в новостях периодически появляются сообщения о злоумышленниках, которые также получают к ней доступ. Например, когда мы расплачиваемся смарт-картой в магазине по безналичному расчёту, перемещаемся в общественном транспорте, мошенники могут подключиться к смарт-карте, считать банковские реквизиты и т.д. В случае с электронными паспортами может возникнуть похожая ситуация. Третьи лица, получив личные данные, тогда используют их в корыстных целях – начиная от банковских кредитов и заканчивая продажей информации в даркнете. Необходимо учитывать, в какие руки данная технология попадёт, насколько это всё будет безопасно и зашифровано», - пояснил специалист.
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Сергей Вакулин посоветовал не переходить резко на смарт-карты, QR-коды, а использовать их по мере необходимости. Например, занести необходимые данные в смартфон, а бумажный паспорт оставлять дома, чтобы не потерять.

Как пояснил глава Минцифры, вариант смарт-карты полностью заменит традиционный паспорт, на ее чип будут записаны все необходимые данные. Вариант QR-код будет представлять собой мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту.

По словам Шадаева, действий для второго случая достаточно много. Например, при покупке алкоголя гражданин может показать его для подтверждения своего возраста.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Информационная БезопасностьСмартфоныПаспорт
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