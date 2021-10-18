Никаких гарантий. Россиянам советуют не спешить с электронными паспортами

Сергей Вакулин посоветовал не переходить резко на смарт-карты, QR-коды, а использовать их по мере необходимости. Например, занести необходимые данные в смартфон, а бумажный паспорт оставлять дома, чтобы не потерять.

Как пояснил глава Минцифры, вариант смарт-карты полностью заменит традиционный паспорт, на ее чип будут записаны все необходимые данные. Вариант QR-код будет представлять собой мобильное приложение, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту.

По словам Шадаева, действий для второго случая достаточно много. Например, при покупке алкоголя гражданин может показать его для подтверждения своего возраста.

