Медик: цифровой паспорт ребенка экономит время и нервы
Главврач детской московской поликлиники рассказал НСН об очередном нововведении электронной столичной системы здравоохранения - цифровом паспорте ребенка.
Врачи детских поликлиник Москвы, а также медработники в столичных школах и детсадах начали использовать в работе новый сервис - цифровой паспорт ребенка. Он доступен в электронной медкарте пациента, содержит всю самую важную информацию о юном пациенте и позволяет врачам максимально быстро принять решение о правильной тактике лечения, рассказал в эфире НСН главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин.
«В нем самая важная информация – о законных представителях ребенка и о здоровье: группа крови, резус-фактор, группа здоровья, физкультурная группа, есть ли у него хронические заболевания, стоит ли на диспансерном учете и с каким заболеванием. Это очень важно, например, когда ребенка приходится экстренно госпитализировать, переливать кровь. Не надо тратить время на обновление информации», - отметил медик.
Брагин подчеркнул, что цифровой паспорт ребенка обновляется онлайн.
«Так как информация в цифровом паспорте обновляется автоматически, все данные абсолютно достоверны. Врач тратит минуты на просмотр этих данных и для правильного принятия как диагностического решения, так и для правильной выписки, назначения льготных лекарств, санаторного лечения, молочной кухни», - сказал главврач.
Цифровой паспорт ребенка интегрирован в системы МЭШ (Московская электронная школа) и ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Это также экономит время родителям, в том числе для предоставления информации об изменении статуса ребенка.
«Мы видим, в каком образовательном учреждении ребенок учится. Социальный статус ребенка важен, мы видим – находится ли он под опекой или он из многодетной семьи, имеет ли лекарственные льготы, является ли инвалидом. Это важнейшие показатели, по которым врач может принять быстрое решение и также быстро назначить препарат. Еще год-два назад родители, получив какой-то статус, должны были бежать с этой бумажкой в поликлинику с тем, чтоб вклеить эту бумажку в медкарту. Теперь вся эта информация обновляется автоматически. Не надо тратить время и нервы для того, чтобы лишний раз посещать медучреждения», - добавил Брагин.
Единая цифровая платформа здравоохранения разработана и развивается совместно городским Комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий.
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