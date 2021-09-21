Медик: цифровой паспорт ребенка экономит время и нервы

Врачи детских поликлиник Москвы, а также медработники в столичных школах и детсадах начали использовать в работе новый сервис - цифровой паспорт ребенка. Он доступен в электронной медкарте пациента, содержит всю самую важную информацию о юном пациенте и позволяет врачам максимально быстро принять решение о правильной тактике лечения, рассказал в эфире НСН главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин.

«В нем самая важная информация – о законных представителях ребенка и о здоровье: группа крови, резус-фактор, группа здоровья, физкультурная группа, есть ли у него хронические заболевания, стоит ли на диспансерном учете и с каким заболеванием. Это очень важно, например, когда ребенка приходится экстренно госпитализировать, переливать кровь. Не надо тратить время на обновление информации», - отметил медик.

Брагин подчеркнул, что цифровой паспорт ребенка обновляется онлайн.

«Так как информация в цифровом паспорте обновляется автоматически, все данные абсолютно достоверны. Врач тратит минуты на просмотр этих данных и для правильного принятия как диагностического решения, так и для правильной выписки, назначения льготных лекарств, санаторного лечения, молочной кухни», - сказал главврач.

Цифровой паспорт ребенка интегрирован в системы МЭШ (Московская электронная школа) и ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Это также экономит время родителям, в том числе для предоставления информации об изменении статуса ребенка.