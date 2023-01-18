Аналитик объяснил, как «серые» SIM-карты попадают к мошенникам

Госдума приняла законопроект об увеличении стоимости лицензий для операторов связи в 133 раза – с 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн полагает, что нововведение решит проблему с телефонным мошенничеством. Букштейн считает, что «серых» SIM-карт стало меньше, а нововведения могут помочь окончательно решить застарелый вопрос.

«Решение по серым SIM-картам принято давно, тем не менее мы видим, что до сих пор, хотя уже меньше, у метро, торговых центров ребята предлагают их. Несколько лет назад операторов обязали все серые номера очеловечить, чтобы у каждого номера был пользователь. А это около 10 миллионов абонентов! Пригласить их всех в офисы было нереально», - сказал Букштейн.

Собеседник НСН отметил, что «серые» SIM-карты проникают на рынок через оптовиков.

«Главный вопрос – кто закупает эти симки, вот они не выявлены. К примеру, корпоративные SIM-карты должны быть идентифицированы. Понятно, что безымянные карты могут проникать только через оптовиков. Усилия предпринимаются, потому что нигде такого, как у нас нет. Решение Госдумы – еще одна попытка стимулировать завершение процесса. Может быть поможет навести порядок», - пояснил Букштейн.