Аналитик объяснил, как «серые» SIM-карты попадают к мошенникам

Безымянные SIM-карты, которыми пользуются телефонные мошенники, могут проникать на рынок только через оптовиков, сказал НСН эксперт Леонтий Букштейн. 

Увеличение стоимости лицензий для операторов связи может помочь избиваться от «серых» SIM-карт, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН.

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Госдума приняла законопроект об увеличении стоимости лицензий для операторов связи в 133 раза – с 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн полагает, что нововведение решит проблему с телефонным мошенничеством. Букштейн считает, что «серых» SIM-карт стало меньше, а нововведения могут помочь окончательно решить застарелый вопрос.

«Решение по серым SIM-картам принято давно, тем не менее мы видим, что до сих пор, хотя уже меньше, у метро, торговых центров ребята предлагают их. Несколько лет назад операторов обязали все серые номера очеловечить, чтобы у каждого номера был пользователь. А это около 10 миллионов абонентов! Пригласить их всех в офисы было нереально», - сказал Букштейн.

Собеседник НСН отметил, что «серые» SIM-карты проникают на рынок через оптовиков.

«Главный вопрос – кто закупает эти симки, вот они не выявлены. К примеру, корпоративные SIM-карты должны быть идентифицированы. Понятно, что безымянные карты могут проникать только через оптовиков. Усилия предпринимаются, потому что нигде такого, как у нас нет. Решение Госдумы – еще одна попытка стимулировать завершение процесса. Может быть поможет навести порядок», - пояснил Букштейн.

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Небольшие мобильные операторы, по словам Букштейна, не смогут выжить в новых условиях.

«Мало таких осталось. Их скушали крупные игроки рынка. Возможности у небольших операторов не те, даже если бы они были, то в нынешней ситуации они не выжили. Поставки оборудования прекращены, а у крупных операторов есть еще запасы», - резюмировал аналитик.

Россияне активно интересуются флагманскими смартфонами компаний Samsung и Apple, однако доля этих брендов на рынке снизилась в прошлом году с 45 до 30%, сообщили НСН в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаМошенничествоМобильная Связь
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