«Не более чем на 50 рублей»: На сколько подорожает сотовая связь в 2023 году

Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Сотовые операторы уже уведомили пользователей о повышении тарифов в 2023 году, пишут «Ведомости». Соответствующие звонки поступили в частности абонентам «Мегафона» и Tele2. МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, «Билайн» продвигает дополнительные платные услуги.

«Повышение цен происходит каждый год. Все издержки операторы перекладывают на абонентов. Но все равно есть определенная планка, которая в соответствии с указом правительства должна быть не выше, чем инфляция. Поэтому людям не стоит бояться. Повышение будет не более чем на 12-15% за год. Это в нынешних условиях не больше, чем на 30-50 рублей», - уверен Кусков.