«Не более чем на 50 рублей»: На сколько подорожает сотовая связь в 2023 году
Генеральный директор Telecom Daily рассказал, почему связь каждый год дорожает, а ее качество в России как минимум в ближайшие два года не улучшится.
Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Сотовые операторы уже уведомили пользователей о повышении тарифов в 2023 году, пишут «Ведомости». Соответствующие звонки поступили в частности абонентам «Мегафона» и Tele2. МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, «Билайн» продвигает дополнительные платные услуги.
«Повышение цен происходит каждый год. Все издержки операторы перекладывают на абонентов. Но все равно есть определенная планка, которая в соответствии с указом правительства должна быть не выше, чем инфляция. Поэтому людям не стоит бояться. Повышение будет не более чем на 12-15% за год. Это в нынешних условиях не больше, чем на 30-50 рублей», - уверен Кусков.
По его словам, в повышение цен на сотовую связь операторы закладывают затраты на инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии, дополнительные траты, связанные с поставками различного оборудования.
«Базовые станции сейчас вообще не поставляются в Россию. Но есть другое активное оборудование – роутеры, маршрутизаторы, которые также поставляются из других стран, так как в России не производятся. Логистические цепочки кардинально поменялись и некоторые конкурентные товары нужно ждать по несколько месяцев. При этом скоростные характеристики могут быть увеличены в год два-три раза», - отметил гендиректор Telecom Daily.
Ранее Кусков рассказал Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в ближайшие два года можно не рассчитывать на улучшение качества связи в России и покрытие новых территорий.
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