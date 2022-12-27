«Не более чем на 50 рублей»: На сколько подорожает сотовая связь в 2023 году

Генеральный директор Telecom Daily рассказал, почему связь каждый год дорожает, а ее качество в России как минимум в ближайшие два года не улучшится. 

Стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей, сообщил в эфире НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Сотовые операторы уже уведомили пользователей о повышении тарифов в 2023 году, пишут «Ведомости». Соответствующие звонки поступили в частности абонентам «Мегафона» и Tele2. МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, «Билайн» продвигает дополнительные платные услуги.

«Повышение цен происходит каждый год. Все издержки операторы перекладывают на абонентов. Но все равно есть определенная планка, которая в соответствии с указом правительства должна быть не выше, чем инфляция. Поэтому людям не стоит бояться. Повышение будет не более чем на 12-15% за год. Это в нынешних условиях не больше, чем на 30-50 рублей», - уверен Кусков.

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По его словам, в повышение цен на сотовую связь операторы закладывают затраты на инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии, дополнительные траты, связанные с поставками различного оборудования.

«Базовые станции сейчас вообще не поставляются в Россию. Но есть другое активное оборудование – роутеры, маршрутизаторы, которые также поставляются из других стран, так как в России не производятся. Логистические цепочки кардинально поменялись и некоторые конкурентные товары нужно ждать по несколько месяцев. При этом скоростные характеристики могут быть увеличены в год два-три раза», - отметил гендиректор Telecom Daily.

Ранее Кусков рассказал Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что в ближайшие два года можно не рассчитывать на улучшение качества связи в России и покрытие новых территорий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис КусковМобильная Связь
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